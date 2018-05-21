Испания не утвердила новое правительство Каталонии

Этот шаг стал ответом испанского премьера на предложение включить в состав каталонского правительства заключенных политиков

Правительство Испании не утвердило новое каталонское правительство, что означает продолжение прямого управления Каталонии из Мадрида. Об этом сообщает La Vanguardia.

Мадрид признал полномочия нового главы правительства Каталонии Кима Торра, однако не утвердил подобранную им администрацию.

Испанское правительство позволило опубликовать в официальном издании декрет о создании и компетенции департаментов нового правительства, но не о назначении, поскольку они являются "проблемами жизнеспособности" каталонского правительства.

Этот шаг стал ответом испанского премьера Мариано Рахоя на предложение Торра включить в состав каталонского правительства заключенных политиков и бывших чиновников, находящихся в изгнании.

Напомним, 17 мая Ким Торра принес присягу главы правительства Каталонии,избежав при этом упоминания о короле и Конституции Испании.

Однако впоследствии он проигнорировал предостережение Мариано Рахоя и включил в правительства двух заключенных политиков и двух политиков, которые бежали за границу. Присяга каталонского правительства была запланирована на 23 мая.

Напомним, Торра был избран 131-м главой Каталонии 14 мая. Он является близким другом экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и выдвигался на выборы по списку его движения Вместе за Каталонию. Перед голосованием Торра назвал Пучдемона "легитимным главой" региона и пообещал в случае избрания продолжить курс на независимость Каталонии.

Ранее бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.