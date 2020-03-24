Испания обгоняет Италию по темпам распространения коронавируса – El Pais

В Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась

Эпидемия COVID-19 распространяется в Испании, где недавно установили новый рекорд погибших от коронавируса, быстрее и шире, чем в Италии. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Как отмечается, в Италии наиболее проблемными с точки зрения эпидемиологии являются в настоящий момент всего три региона – Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась.

"Мы находимся в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится какое-то время", – говорит председатель испанского Общества эпидемиологии Пере Годой.

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Накануне в Испании было зарегистрировано 462 летальных исхода пациентов с коронавирусом – это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии в стране.

Согласно данным министерства здравоохранения Испании, число пациентов с коронавирусом COVID-19 в стране превысило 29,6 тыс. человек, 1 804 человека скончались. Под наблюдением находятся более 24,8 тыс. заболевших, 2 575 человек выздоровели.

В Италии, согласно последним данным, заразились почти 64 тыс. человек заболели COVID-19, скончались 6 077.

Ранее сообщалось, что каждый пятый житель Земли оказался на карантине из-за коронавируса.

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