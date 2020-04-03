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Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом

3 апреля, 13:49

Станислав Кожемякин

За сутки в стране обнаружили 7,5 тысяч новых инфицированных

Испания, которая ранее обогнала Китай по количеству зараженных и жертв коронавируса, опередила Италию и теперь стала лидером в Европе, а среди остальных стран отстает только от США.

Согласно данным Министерства здравоохранения королевства, 3 апреля количество инфицированных коронавирусом в Испании достигло 117 710 человек, из которых 7,5 тысячи – новые пациенты.

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В то же время, в Италии, где данные публикуют по вечерам, по состоянию на 2 апреля зафиксировали 115 242 зараженных.

При этом только за последние сутки в Испании скончались 932 человека с COVID-19, и теперь количество жертв эпидемии почти достигло 11 тысяч.

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В то же время, впервые за неделю темпы смертности снизились – днем ранее от коронавируса умерли 950 человек.

Напомним, что от коронавируса также скончалась и 86-летняя двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, принцесса Мария Тереза, став первой жертвой COVID-19 среди представителей монарших семей Европы.

Кроме того, как уже сообщалось, из-за масштабов смертности в Мадриде городской крытый каток будут использовать в качестве импровизированного морга для хранения тел жертв коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания эпидемия коронавирус COVID-19

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