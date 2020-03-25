Испания обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

На сегодняшний день Испания занимает второе место в мире по количеству жертв пандемии COVID-19

Испания вышла на второе место в мире по количеству жертв коронавирусной пандемии, обогнав даже Китай, где инфекция появилась изначально и откуда она проникла в Европу.

Согласно данным Центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса, состоянием на 25 марта в Испании от COVID-19 умерли 3 434 человека, тогда как в Китае – 3 163.

В то же время лидерство по числу жертв удерживает Италия, где скончались уже 6 820. То есть каждый третий из 19 625 жертв пандемии во всем мире приходится именно на эту страну.

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Кроме того, в Испании зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса – за последние сутки погибли 738. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

По данным Министерства здравоохранения Испании, 25 марта общее число зафиксированных случаев заболевания в Испании выросло на 20%: с 39 673 до 47 610 человек. По темпам распространения инфекции Испания даже обогнала Испанию – главный очаг COVID-19 в Европе.

При этом треть заболевших и около половины жертв приходится на провинцию Мадрид.

Напомним, что из-за масштабов эпидемии крытый каток олимпийских размеров на 1800 квадратных метров в мадридском торговом центре Palacio de Hielo переоборудовали под морг.

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