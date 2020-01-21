Испания объявила чрезвычайную климатическую ситуацию

Правительство в течение 100 дней направит в парламент свой законопроект о климате

Фото: Silvia Ragolta Soms via REUTERS

Правительство Испании, следуя примеру Парижа, утвердило "декларацию о чрезвычайной климатической ситуации", в которой признает неотложность действий против глобального потепления.

Об этом сообщает El Pais.

Министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера заявила, что принятая декларация предполагает 30 конкретных мер в борьбе с изменениями климата. Ожидается, что первые пять мер будут приняты уже в течение 100 дней работы нового правительства.

Например, предлагаются фискальные меры, такие как право вето на выдачу новых субсидий на ископаемое топливо и пересмотр существующих. Однако они предусматривают исключение "в случаях, оправданных социальными или технологическими причинами".

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Испания ранее уже объявила о планах сократить выбросы парниковых газов к 2030 году, чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Рибера также пообещала, что будет создана "гражданская ассамблея" по изменению климата по аналогии с французской моделью, чтобы усилить участие общества в разрешении этой глобальной проблемы.

Также в Испании хотят, чтобы до 2040 года до 95% электроэнергии в стране производилось из возобновляемых источников.

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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите G7 в августе 2019 года, объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". По его словам, июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории. И 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

Смотрите также в сюжете о том, как изменился климат за один год из-за глобального потепления:

Напомним, ранее ученые утверждали, что холодных зим на Земле больше не будет.

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