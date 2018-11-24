Испания сняла вето с соглашения по Brexit

Вчера, 21:17

Теперь Великобритания может рассчитывать на ее голос

Педро Санчес. Фото: AFP
Педро Санчес. Фото: AFP

Испания сняла вето с соглашения по Brexit, так как получила достаточные гарантии по ситуации с Гибралтаром и достигла договоренности с Британией. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Reuters.

"Европа и Великобритания согласились на требования, выдвинутые Испанией, поэтому, как следствие, Испания снимет вето и проголосует за Brexit", – сказал он, отметив, что вопрос Гибралтара остается очень важным для Испании.

"Мы сделали решительный шаг вперед и получили абсолютные гарантии, чтобы урегулировать конфликт, продолжающийся более 300 лет", – отметил Санчес.

По его словам, Испания будет вести прямые переговоры с Великобританией относительно Гибралтара.

Ранее Педро Санчес заявил, что Испания не получила достаточных гарантий по ситуации с Гибралтаром после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Он также отметил, что его страна оставляет за собой право наложить вето на соглашение.

Как Педро Санчес заявлял 22 ноября, по итогам переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС значительно отличаются. Он уточнил, что Мадрид заблокирует соглашение по Brexit, если будут проигнорированы замечания пиренейского королевства по Гибралтару. В частности, испанская сторона настаивает на том, чтобы была четко обозначена ее роль в переговорах между ЕС и Соединенным Королевством в вопросах, касающихся Гибралтара – заморской территории Великобритании, оспариваемой Испанией.

На 25 ноября намечен экстренный саммит ЕС. На нем, как ожидается, может быть утвержден проект соглашения по Brexit.
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