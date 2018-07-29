Испания спасла более 1200 мигрантов за два дня

Сегодня, 22:47

Правительство откроет центр для мигрантов в порту Андалусии на 600 человек

фото AFP
фото AFP

Власти Испании за два дня спасли более 1200 мигрантов, которое пытались добраться морем из Африки до европейского побережья.

Морская спасательная служба сообщила, что в субботу были спасены 334 человека с 17 лодок. В пятницу береговая охрана спасла 888 человек за один день.

Министр внутренних дел после визита в юго-западный регион Кадис заявил, что правительство откроет центр для мигрантов в порту Андалусии на 600 человек.

Ранее на этой неделе более 600 африканских мигрантов достигли испанской территории Сеуты после штурма двойного пограничного заграждения с Марокко и нападения на полицию.

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Этот инцидент еще больше усиливает давление на Испанию, которая в настоящее время превзошла Италию как пункт назначения для мигрантов, пересекающих Средиземное море.

По данным Международной организации по миграции, в настоящее время на испанских берегах высадились более 19 580 человек.

Ранее в Средиземном море судно благотворительной организации Mission Lifeline спасло 224 мигрантов, которые пытались достичь берегов Европы, но не были приняты портами Италии и Мальты. 

Тем временем, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что отсутствие общего плана плана выхода из миграционного кризиса может привести к распаду Евросоюза.
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Источник:

Local

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