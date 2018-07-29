Испания спасла более 1200 мигрантов за два дня

Правительство откроет центр для мигрантов в порту Андалусии на 600 человек

Власти Испании за два дня спасли более 1200 мигрантов, которое пытались добраться морем из Африки до европейского побережья.

Морская спасательная служба сообщила, что в субботу были спасены 334 человека с 17 лодок. В пятницу береговая охрана спасла 888 человек за один день.

Министр внутренних дел после визита в юго-западный регион Кадис заявил, что правительство откроет центр для мигрантов в порту Андалусии на 600 человек.

Ранее на этой неделе более 600 африканских мигрантов достигли испанской территории Сеуты после штурма двойного пограничного заграждения с Марокко и нападения на полицию.

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Этот инцидент еще больше усиливает давление на Испанию, которая в настоящее время превзошла Италию как пункт назначения для мигрантов, пересекающих Средиземное море.

По данным Международной организации по миграции, в настоящее время на испанских берегах высадились более 19 580 человек.

Ранее в Средиземном море судно благотворительной организации Mission Lifeline спасло 224 мигрантов, которые пытались достичь берегов Европы, но не были приняты портами Италии и Мальты.

Тем временем, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что отсутствие общего плана плана выхода из миграционного кризиса может привести к распаду Евросоюза.