Испания спасла более 1200 мигрантов за два дня
Правительство откроет центр для мигрантов в порту Андалусии на 600 человек
Власти Испании за два дня спасли более 1200 мигрантов, которое пытались добраться морем из Африки до европейского побережья.
Морская спасательная служба сообщила, что в субботу были спасены 334 человека с 17 лодок. В пятницу береговая охрана спасла 888 человек за один день.
Министр внутренних дел после визита в юго-западный регион Кадис заявил, что правительство откроет центр для мигрантов в порту Андалусии на 600 человек.
Ранее на этой неделе более 600 африканских мигрантов достигли испанской территории Сеуты после штурма двойного пограничного заграждения с Марокко и нападения на полицию.
Этот инцидент еще больше усиливает давление на Испанию, которая в настоящее время превзошла Италию как пункт назначения для мигрантов, пересекающих Средиземное море.
По данным Международной организации по миграции, в настоящее время на испанских берегах высадились более 19 580 человек.
Ранее в Средиземном море судно благотворительной организации Mission Lifeline спасло 224 мигрантов, которые пытались достичь берегов Европы, но не были приняты портами Италии и Мальты.
Тем временем, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что отсутствие общего плана плана выхода из миграционного кризиса может привести к распаду Евросоюза.