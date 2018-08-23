Испанские истребители возобновили полеты над Балтией после инцидента с ракетой

Испанские истребители Eurofighter возобновили полеты в рамках миссии НАТО по патрулированию балтийского воздушного пространства после ошибочного запуска испанским летчиком ракеты в небе Эстонии. Об этом сообщило в среду агентство Европа Пресс, – передает ТАСС.

По его информации, ранее был проведен осмотр самолетов. Вслед за этим были возобновлены учебные полеты, а в понедельник истребители вновь полностью подключились к регулярным полетам в рамках миссии НАТО.

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7 августа Силы обороны Эстонии сообщили, что истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух – воздух" AMRAAM, у которой был активирован режим самоуничтожения. Этот режим должен был ликвидировать ракету еще в воздухе, однако она все же упала на землю.

Как ранее сообщил командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге, активные поиски ракеты прекращены, найти ее так и не удалось. Расследование инцидента ведут эстонские ВВС, департамент авиасообщения, ВВС Испании, а также эксперты НАТО.

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