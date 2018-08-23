Испанские истребители возобновили полеты над Балтией после инцидента с ракетой

Сегодня, 00:13

Ранее испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету над Эстонией

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Испанские истребители Eurofighter возобновили полеты в рамках миссии НАТО по патрулированию балтийского воздушного пространства после ошибочного запуска испанским летчиком ракеты в небе Эстонии. Об этом сообщило в среду агентство Европа Пресс, – передает ТАСС.

По его информации, ранее был проведен осмотр самолетов. Вслед за этим были возобновлены учебные полеты, а в понедельник истребители вновь полностью подключились к регулярным полетам в рамках миссии НАТО.

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7 августа Силы обороны Эстонии сообщили, что истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух – воздух" AMRAAM, у которой был активирован режим самоуничтожения. Этот режим должен был ликвидировать ракету еще в воздухе, однако она все же упала на землю.

Как ранее сообщил командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге, активные поиски ракеты прекращены, найти ее так и не удалось. Расследование инцидента ведут эстонские ВВС, департамент авиасообщения, ВВС Испании, а также эксперты НАТО.

Напомним, в Украине провели новые испытания крылатой ракеты.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США признали успехом для Украины создание новой крылатой ракеты, учитывая непростую обстановку в стране.

Также мы писали, что у берегов Норвегии произошло ЧП на фрегате ВМС Германии F219 "Саксония" – произошел взрыв во время пуска ракеты, после чего образовался сильный пожар на палубе. 
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