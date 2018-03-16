Испанские прокуроры планируют арестовать Пучдемона в Женеве

Сегодня, 00:24

Государственный прокурор Испании заявил, что он также просит Верховный суд аннулировать паспорт Пучдемона

фото AFP
фото AFP

Испанские прокуроры попросили правительство и Интерпол оценить, возможно ли арестовать и выдать экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона во время его частного визита в Швейцарию. Об этом сообщает АР.

Согласно информации издания, государственный прокурор Испании заявил, что он также просит Верховный суд аннулировать паспорт Пучдемона.

Отмечается, что Пучдемон в воскресенье, 18 марта, посетит Женеву, куда его пригласили на Международный кинофестиваль и Форум по правам человека.

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Ранее Пучдемон заявил о планах возглавить правительство мятежного испанского региона в изгнании – "Совет Республики".

Известно, что накануне экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался от намерений второй раз занять эту должность. Его партия предложит на должность кандидатуру Жорди Санчеса, который выступает за независимость Каталонии и сейчас находится в тюрьме по обвинению в мятеже.

Между тем, в парламенте Каталонии проголосовали за резолюцию, где осуждают "незаконное отстранение" Карлеса Пучдемона с должности главы правительства автономии. Но повторно подтверждать провозглашение независимости 27 октября не стали.
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