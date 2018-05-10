Испанский суд не разрешил избрать Пучдемона премьером Каталонии заочно

Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск правительства против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства региона.

Об этом пишет DW.com.

Этот шаг суда означает автоматическое приостановление действия реформы до окончательного решения КС, которое может быть принято через несколько месяцев. Правительство Испании изначально выступило против этой реформы.

Изменение закона было поддержано парламентом региона 4 мая. Реформа разрешает провести процедуру избрания главы каталонского правительства без личного присутствия кандидата в парламенте. Она должна была позволить утвердить экс-премьера автономии Карлеса Пучдемона на посту регионального лидера.

21 декабря прошлого года в Каталонии прошли парламентские выборы, по итогам которых трем политическим силам, поддерживающим разрыв с Испанией, досталось 70 из 135 кресел. Тем не менее из-за разногласий в рядах сепаратистов и судебных процессов в отношении ряда депутатов палата до сих пор не могла избрать будущего главу правительства региона.

Пучдемон бежал в Брюссель из Испании в конце октября прошлого года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости. 25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Сейчас политик находится в ФРГ, по решению германского суда его выпустили на свободу под залог в 75 тыс. евро.