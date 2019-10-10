Испытание "Брекситом": удастся ли Борису Джонсону вывести Великобританию из ЕС и сохранить свой пост

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Похоже, переговоры по Brexit в очередной раз зашли в тупик. Но сейчас ситуация, в которой оказалась Великобритания и правительство Бориса Джонсона, куда сложнее, чем еще полгода назад после отставки Терезы Мэй. До дедлайна – крайней даты завершения выхода Британии из ЕС – осталось ровно три недели. Все должно решиться на саммите ЕС 17-18 октября в Брюсселе.

Сразу после, 19 октября, британский парламент собирается на экстренное заседание. Если до этого Джонсону удастся договориться с ЕС, он вынесет сделку по Brexit на голосование. В противном случае премьера ждут вотум недоверия, отставка и досрочные парламентские выборы. Ну а судьба самого Brexit еще интереснее: Соединенное Королевство может покинуть ЕС без соглашения, что маловероятно, еще раз отсрочить выход или же остаться в ЕС.

Хронология событий

Великобритания является членом ЕС с 1973 года, но не входит в евро- и шенгенскую зоны. Когда в 2015 году правительство Дэвида Кэмерона внесло в парламент законопроект о референдуме по выходу Соединенного Королевства из ЕС, на самом деле он и члены его партии высказывались за сохранение членства, но с пересмотром условий. Выступая в Bloomberg в 2013 году Кэмерон заявлял, что поддерживает референдум, но вопрос, на который должны ответить граждане, должен звучать так: "Оставаться в ЕС на новых условиях или полностью выходить?". Однако, в итоге, на референдум вынесли совершенно другой вопрос: "Нужно ли Соединенному Королевству остаться членом ЕС или покинуть ЕС?".

17 декабря 2015 года – законопроект правительства Дэвида Кэмерона о референдуме по выходу Соединенного Королевства из ЕС получает королевское одобрение.

22 февраля 2016 года – Дэвид Кэмерон назвал дату проведения референдума.

23 июня 2016 года – на консультативном референдуме 51,89% граждан Великобритании проголосовали за выход из ЕС.

Реклама

29 марта 2017 года – началась имплементация статьи 50 Лиссабонского договора, которая запустила двухлетний отсчет Brexit.

29 марта 2019 года – в 23:00 Великобритания должна была выйти из Евросоюза.

Но, 10 апреля 2019 года – на саммите ЕС, Лондон и Брюссель договорились продлить срок действия статьи 50 на полгода.

31 октября 2019 года – Великобритания должна покинуть Европейский союз.

В тренде Дело на десятки миллиардов долларов: как Китай соперничает с Россией за Казахстан

"Страховочный план"

На пост премьера, после громкой отставки Терезы Мэй,Борис Джонсон зашел 24 июля с бескомпромиссным обещанием вывести Великобританию из ЕС до 31 октября. Однако, похоже, за три недели до дедлайна, ни в Лондоне, ни в Брюсселе по-прежнему не видят, как это сделать.

Вопреки слухам, в ЕС не намерены идти на уступки Соединенному Королевству по механизму "бэкстоп", которое в соглашении по "Брекситу" записали по требованию Брюсселя. "Бэкстоп" – это гарантия для Северной Ирландии остаться частью таможенного союза ЕС даже после окончания переходного периода "Брексита" (после 1 июля 2020 года). Сейчас между Республикой Ирландия, которая входит в состав ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства, нет "жесткой" границы для перемещения людей, товаров и услуг. После выхода Великобритании из ЕС по правилам такая граница должна появится. Но в Брюсселе боятся, что это может стать искрой для повторного конфликта, который удалось погасить в апреле 1998 года подписанием Белфастского соглашения.

Из-за несогласованного механизма "бэкстопа" британский парламент проваливал голосование за соглашение о "Брексите", а Терезе Мэй приходилось ездить в Брюссель на переговоры, чтобы отсрочить дату выхода из ЕС.

Борис Джонсон против применения механизма "бэкстоп". Вместо этого он предлагает "страховочный план": заполнять таможенные декларации в электронном виде, а если таможня все-таки захочет провести досмотр вещей или авто, делать это не на границе, а в специально отведенных пунктах. По данным британских СМИ, установить пункты таможенного контроля можно на расстоянии от 8 до 16 км по обе стороны от фактической границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

В среду, 9 октября издание The Times написало, что, Брюссель, в конце концов, готов пойти на уступки Лондону по "бэкстопу". В частности, в ЕС были готовы признать право за Ассамблеей Северной Ирландии продлевать действие фактически упрощенного таможенного контроля каждые четыре года. Однако позже в среду Reuters со ссылками на свои источники в Брюсселе опроверг слухи о готовности идти на уступки. Европейские чиновники сообщили изданию, что Лондон и Брюссель слишком далеки от согласования таможенных правил после Brexit.

Уходить или нет?

В субботу 19 октября, сразу после саммита ЕС депутаты парламента Великобритании проведут внеочередное заседание, где будет окончательно решена судьба Brexit. BBC уже шутит, что "с 1939 года депутатов британского парламента собирали в субботу всего четыре раза, один из них – 2 сентября в связи с началом Второй мировой войны".

Если на саммите ЕС 17-18 октября Борису Джонсону удастся договорится о соглашении по Brexit с приемлемым для обеих сторон механизмом "бэкстопа", то, вероятнее всего, британский парламент его проголосует. Но шансов на это очень мало. Еще во вторник утром BBC со ссылкой на источник на Даунинг-стрит,10 (официальная резиденция премьера) сообщил, что такой вариант стал по сути невозможным после телефонного разговора Бориса Джонсона с Ангелой Меркель. Канцлер Германии сказала, что соглашение по "Брекситу" никогда не будет возможным, если Северная Ирландия не останется в таможенном союзе ЕС.

Несмотря на то, что Борис Джонсон не видит препятствий выйти из ЕС до 31октября, ситуация близка к безвыходной. Без соглашения с ЕС Brexit невозможен, так как вначале сентября Палата общин поддержала закон, который прямо это запрещает и обязывает премьера просить Брюссель о новой отсрочке дедлайна по выходу.

То есть, "Брексит" без сделки – "жесткий" "Брексит" – невозможен. В случае, если Борис Джонсон будет вынужден обратиться в ЕС за очередной отсрочкой Brexit, почти наверняка на голосование в парламент поставят вотум доверия его правительству. И если решение пройдет парламент, Великобритания погрузится в подготовку к досрочным парламентским выборам, которые пройдут уже после 31 октября. В таком случае, Brexit или снова отсрочат, или пойдут на повторный референдум и отзыв официального письма британского премьера от 29 марта 2017 года о начале имплементации статьи 50 Лиссабонского договора.

Все подробности в спецтеме Brexit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама