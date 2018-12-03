Истребители НАТО проведут боевые учения у границ России

Сегодня, 09:56

В учениях, которые пройдут в Эстонии, примут участие самолеты ВВС Германии "Eurofighter"

Eurofighter Typhoon ВВС Германии. Фото: twitter.com/armingindia
Eurofighter Typhoon ВВС Германии. Фото: twitter.com/armingindia

Истребители НАТО на наступившей неделе будут отрабатывать над территорией Эстонии полеты на малой высоте. Как сообщили в пресс-службе Главного штаба Сил обороны, дислоцированные на авиабазе Эмари самолеты ВВС Германии "Eurofighter" в течение недели будут совершать полеты на высоте не менее 152 метров (500 футов) вдали от населенных пунктов.

Полеты согласованы с департаментом авиации диспетчерской службой "Lennuliiklusteenindus" (Служба авиационного сообщения).

Как отметили в Главном штабе, страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе для бреющих полетов.

Согласно решению Совета Североатлантического союза, охрану воздушного пространства стран Балтии на ротационной основе осуществляют военно-воздушные силы стран НАТО с 29 марта 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстония, не имеющие своих истребителей, стали членами альянса.

Охрана воздушного пространства стран Балтии является составной частью концепции "умной обороны", целью которой является сбережение ресурсов государств альянса. Еще один отряд ВВС НАТО располагается на авиабазе в литовском Шауляе, где базируются в настоящее время истребители Бельгии F-16.

Ранее Финляндия заявила о доказательствах, что Россия глушила сигнал GPS во время учений НАТО.

Напомним, Молдова предложила НАТО провести учения у админграницы с Приднестровьем.
Эстония, НАТО, учения
Источник:

Интерфакс

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