Италии грозит штраф в 3,5 миллиарда евро через гигантский госдолг

Правила ЕС требуют, чтобы дефицит бюджета не превышал 3% ВВП, а размер госдолга – 60% ВВП

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На следующей неделе Еврокомиссия может запустить процедуру наложения на Италию штрафа в размере 3,5 миллиарда евро из-за огромного государственного долга этой страны. Об этом сообщает Bloomberg.

"Европейская комиссия может инициировать на следующей неделе дисциплинарную процедуру в отношении Италии из-за того, что эта страна не смогла сократить размер своего госдолга. Италии грозит штраф в размере 3,5 миллиарда евро", – говорится в сообщении.

Правила ЕС требуют, чтобы дефицит бюджета не превышал 3% ВВП, а размер госдолга – 60% ВВП. Если эти показатели выше, то страны должны сокращать долговую нагрузку.

Запуск так называемой процедуры чрезмерного дефицита (Excessive Deficit Procedure) предусматривает наложение штрафа в размере до 0,2% ВВП. В случае Италии штраф может составить около 3,5 млрд евро.

Италия получит время, чтобы привести свои финансы в соответствие с требованиями ЕС. Финальное решение относительно штрафа может быть принято спустя несколько месяцев.

Размер государственного долга Италии составляет 132% ВВП.

Напомним, в итальянском Кальяри (Сардиния) состоялось торжественное открытие почетного консульства Украины.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины. Глава правительства заявил, что поддержит его на пути разрешения конфликта на Донбассе и реформ в стране.

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