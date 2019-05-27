Италии грозит штраф в 3,5 миллиарда евро через гигантский госдолг
Правила ЕС требуют, чтобы дефицит бюджета не превышал 3% ВВП, а размер госдолга – 60% ВВП
На следующей неделе Еврокомиссия может запустить процедуру наложения на Италию штрафа в размере 3,5 миллиарда евро из-за огромного государственного долга этой страны. Об этом сообщает Bloomberg.
"Европейская комиссия может инициировать на следующей неделе дисциплинарную процедуру в отношении Италии из-за того, что эта страна не смогла сократить размер своего госдолга. Италии грозит штраф в размере 3,5 миллиарда евро", – говорится в сообщении.
Правила ЕС требуют, чтобы дефицит бюджета не превышал 3% ВВП, а размер госдолга – 60% ВВП. Если эти показатели выше, то страны должны сокращать долговую нагрузку.
Запуск так называемой процедуры чрезмерного дефицита (Excessive Deficit Procedure) предусматривает наложение штрафа в размере до 0,2% ВВП. В случае Италии штраф может составить около 3,5 млрд евро.
Италия получит время, чтобы привести свои финансы в соответствие с требованиями ЕС. Финальное решение относительно штрафа может быть принято спустя несколько месяцев.
Размер государственного долга Италии составляет 132% ВВП.
Напомним, в итальянском Кальяри (Сардиния) состоялось торжественное открытие почетного консульства Украины.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины. Глава правительства заявил, что поддержит его на пути разрешения конфликта на Донбассе и реформ в стране.
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