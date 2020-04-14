Италия частично ослабила карантинные меры, количество смертей от COVID-19 превысило 21 тыс.

В Италии количество смертей от коронавирусной болезни COVID-19 превысило 21 тысячу.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

"В Италии с начала эпидемии коронавируса минимум у 162 488 человек обнаружили вирус Sars-CoV-2 (это на 2 972 ​​больше, чем вчера, рост сегодня составляет 1,9%). Из них 21 067 умерли (+602 по сравнению со вчерашним днем ), а 37 130 человек (+1 695 от вчера) были выписаны из больниц", - говорится в сообщении Службы гражданской защиты Италии.

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В то же время, в регионах, которые меньше пострадали от пандемии, с сегодняшнего дня разрешено возобновить деятельность некоторых торговых предприятий, включая магазины, которые продают книги, канцтовары и детскую одежду. В то же время, здесь действуют жесткие правила гигиены и ограничения количества клиентов, которых можно обслуживать одновременно.

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