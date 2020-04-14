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Италия частично ослабила карантинные меры, количество смертей от COVID-19 превысило 21 тыс.

14 апреля, 23:58

Елена Вус

Правительство допустило открытие книжных магазинов и магазинов для детей

В Италии количество смертей от коронавирусной болезни COVID-19 превысило 21 тысячу.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

"В Италии с начала эпидемии коронавируса минимум у 162 488 человек обнаружили вирус Sars-CoV-2 (это на 2 972 ​​больше, чем вчера, рост сегодня составляет 1,9%). Из них 21 067 умерли (+602 по сравнению со вчерашним днем ), а 37 130 человек (+1 695 от вчера) были выписаны из больниц", - говорится в сообщении Службы гражданской защиты Италии.

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В то же время, в регионах, которые меньше пострадали от пандемии, с сегодняшнего дня разрешено возобновить деятельность некоторых торговых предприятий, включая магазины, которые продают книги, канцтовары и детскую одежду. В то же время, здесь действуют жесткие правила гигиены и ограничения количества клиентов, которых можно обслуживать одновременно.

Некоторые из наиболее пострадавших регионов страны, такие как Ломбардия, будут дольше сохранять строгие карантинные ограничения.

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Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в Европе распространение коронавируса замедлилось.

Однако глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек. Он подчеркнул, что слишком резкое ослабление мер может быть опасным процессом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия карантин книжный магазин коронавирус COVID-19

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