Италия экстрадирует в США топ-чиновника из России

Александр Коршунов. Фото: Alexander Korshunov/Facebook

Итальянский суд разрешил выдать США 59-летнего россиянина Александра Коршунова, которого Вашингтон обвиняет в коммерческом шпионаже.

Как сообщил 20 декабря адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца, решение об экстрадиции директора по развитию бизнеса компании ОДК – "дочки" российской госкорпорации "Ростех" – принял Апелляционный суд Неаполя.

Российскому топ-менеджеру дали 15 дней для подачи апелляции на это решение в Кассационный суд.

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Напомним, что о задержании Александра Коршунова в аэропорту Неаполя стало известно 5 сентября, хотя сам арест произошел за неделю до этого.

А еще неделей ранее США предъявили ему обвинения в хищении информации корпорации General Electric, которую планировалось использовать для нового российского двигателя ПД-14 – такие собираются в будущем установить на российские гражданские лайнеры МС-21.

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В ожидании решения суда его поместили в неаполитанскую тюрьму "Поджореале" – в камеру к другим задержанным в Неаполе россиянами.

После этого московский суд также признал Коршунова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, заочно его арестовал и объявил в международный розыск. СМИ пришли к выводу, что таким образом Москва хотела сама добиться экстрадиции топ-менеджера.

Также сообщалось об аресте в США предполагаемой российской шпионки Марии Бутиной. После ареста женщина признала себя виновной, заключила сделку со следствием, отбыла полгода заключения и была депортирована в Россию.

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