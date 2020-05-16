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Италия готовится открывать границы: названа дата

16 мая, 09:51

Татьяна Очеретяна

Также разрешат перемещение и внутри страны

Власти Италии решили снять все ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили итальянские СМИ.

Кроме того, с 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны. Ранее регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекций.

В Италии с начала распространения коронавируса зафиксировано 223,8 тысячи случаев заражения, смертность достигла 31,6 тысячи человек.

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Напомним, с 18 мая в Италии вступает в силу второй этап ослабления мер карантина. Для обслуживания клиентов за столиками откроются рестораны и бары, а также парикмахерские и магазины, но должны соблюдаться строгие меры предосторожности: требуется сохранять безопасную дистанцию, использовать маски и перчатки и не превышать максимально возможное число посетителей.

Кроме того, ранее после двух месяцев жесткого карантина в Италии заработали небольшие рынки, в связи с чем в стране появилась новая профессия – "коронавирусный менеджер". Это человек, который следит за соблюдением всех правил.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия карантин границы коронавирус

Источник: Интерфакс

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