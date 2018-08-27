Италия грозит заблокировать бюджет ЕС

Также Рим может заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и Канады

Италия рассматривает возможность наложения вето на многолетний бюджет ЕС на будущем саммите глав государств и правительств стран сообщества. Об этом заявил вице-премьер и министр экономического развития, председатель популистской партии "Движение пяти звезд" Луиджи Ди Майо.

"Мы сейчас работаем над возможностью наложения вето при голосовании по бюджету ЕС на ближайшем саммите. И мы собираемся внимательно изучать все европейские предложения, а те, что нам не выгодны, будем блокировать", – сказал Ди Майо.

По его словам, первым на очереди стоит соглашение о свободной торговле ЕС и Канады (СЕТА), которое может не ратифицировать итальянский парламент.

Ранее пресс-служба правительственного дворца Киджи распространила заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте, в котором он осуждает нежелание партнеров по ЕС сотрудничать в решении миграционной проблемы.

"В нынешних условиях Италия считает невозможным поддержать бюджет, в котором не соблюдается последовательность в осуществлении социальных программ. И в этом наш вклад в развитие Европы, потому что нас не может удовлетворять лишь общий рынок, сообщество, основанное лишь на экономических интересах", – заявил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Италия угрожает, что не будет платить взносы с нового года в бюджет Евросоюза, если не будет решена проблема перераспределения мигрантов с кораблей в Средиземном море.

Напомним, Италия отказывается принимать мигрантов с территории Германии.

Ранее конфликт вокруг беженцев рассорил Францию и Италию. Правительство Италии вызвало французского посла Кристиана Массе связи с высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море. При этом в Италии запретили спасательным судам помогать кораблям с мигрантами.