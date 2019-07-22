Италия остановила железнодорожное сообщение Рим-Неаполь и Рим-Милан

Инцидент привел к задержкам в движении поездов от трех до четырех часов

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По меньшей мере 42 поезда были отменены в результате возгорания в трансформаторной будке возле станции Ровеццано неподалеку от Флоренции. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госкомпании "Итальянская железнодорожная сеть".

Согласно документу, речь идет о намеренном поджоге кабелей. Нарушения в расписании движения поездов были зафиксированы на маршрутах Рим - Болонья - Милан, а также Рим - Неаполь. Инцидент привел к задержкам в движении поездов от трех до четырех часов. Технические специалисты работают над устранением сбоя.

Прокуратура Флоренции начала расследование в связи с причинением ущерба. Как отмечают СМИ, за поджогом может стоять группировка анархистов. За ситуацией следит вице-премьер и главы МВД Италии Маттео Сальвини, который пообещал привлечь виновных к ответственности.

Ранее "Сегодня" писали о задержке и отмене некоторых рейсов из Италии, потому что проснулся итальянский вулкан Этна. Рейс Ryanair из Рима переадресовали в Палермо в пятницу вечером, еще несколько рейсов задерживались с посадками и вылетами рано в субботу.

Кроме того, в Италии очень легко "нарваться" на траф. Так, в Риме, где ранее ввели штрафы для мужчин, которые гуляют с голым торсом, туриста из Нидерландов заставили заплатить 550 евро за кражу нескольких монет.

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