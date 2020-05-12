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Италия раньше запланированного открывает бары и рестораны

12 мая, 12:57

Станислав Кожемякин

Под давлением региональных властей Рим решил открыть заведения на полмесяца раньше

Италия, которая опустилась ниже России, Испании и Великобритании в антирейтинге европейских стран по количеству инфицированных коронавирусом, продолжает ослаблять карантинные меры.

Хотя изначально бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты должны были открыться с 1 июня, региональным властям разрешили снять эти ограничения для бизнеса с 18 мая.

Как сообщает The Guardian, об этом официальный Рим сообщил вечером 11 мая. При этом вновь открывшимся заведениям придется соблюдать эпидемиологические меры, а ресторанам – обеспечить 4-метровую дистанцию между посетителями.

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С этой же даты на Апеннинах разрешили вновь запуститься точкам розничной торговли, а также возобновить работу музеев и библиотек.

Отмечается, что такое решение было принято под давлением со стороны региональных властей, которым разрешили разработать собственный план ослабления карантина.

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По состоянию на 12 мая в Италии было официально подтверждено 212,8 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. При этом с начала эпидемии 106,5 тысячи человек уже побороли COVID-19 и покинули больницы, а 30,7 тысячи погибли.

Напомним, ранее после двух месяцев жесткого карантина в Италии заработали небольшие рынки, в связи с чем в стране появилась новая профессия – "коронавирусный менеджер". Это человек, который следит за соблюдением всех правил.

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О других послаблениях карантина в Италии смотрите в видеосюжете:

Какие ограничения собираются снять или уже были сняты в других европейских странах, читайте в материале: "Как США и страны Европы планируют выходить из карантина" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия карантин Рим коронавирус

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