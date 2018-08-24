Италия угрожает, что не будет платить членские взносы в ЕС из-за проблемы с мигрантами

Судно итальянской береговой охраны Diciotti четыре дня дрейфовало в международных водах, поскольку Италия и Мальта спорили о том, кому его принимать

Италия угрожает, что не будет платить взносы с нового года в бюджет Евросоюза, если не будет решена проблема перераспределения мигрантов с кораблей в Средиземном море. Об этом заявил вице-премьер-министр Италии и председатель популистской партии "Движение пяти звезд" Луиджи Ди Майо. В частности речь идет о судне Diciotti итальянской береговой охраны, передает 112.ua со ссылкой на Deutsche Welle.

"Если завтра не будет никакого результата на встрече Европейской Комиссии по перераспределению мигрантов из корабля Diciotti, то "Движение пяти звезд" и я не собираемся ежегодно выделять ЕС 20 миллиардов евро", – предостерег Ди Майо.

Напомним, что судно итальянской береговой охраны Diciotti четыре дня дрейфовало в международных водах, поскольку Италия и Мальта спорили о том, кому его принимать. 16 августа спасатели с Diciotti подняли на борт 190 мигрантов из лодки, что находился в водах Мальты.

Затем власти Италии таки позволила высадить на острове Лампедуза 13 человек, которые нуждались в неотложной медицинской помощи, заявив, что другие 177 мигрантов должна принять Мальта. Однако Мальта отказалась это сделать.

23 августа министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предупредил, что никто из спасенных судном Diciotti мигрантов "без его разрешения не ступит на землю", передает агентство новостей AFP.

Напомним, Италия отказывается принимать мигрантов с территории Германии.

Кроме того, Германия, Греция и Испания достигли политического соглашения о сотрудничестве в миграционной политике. В обмен на ряд уступок Германия обязуется перевезти в ФРГ находящихся в Греции и Испании родственников беженцев, которые ранее уже прибыли в страну.

Ранее конфликт вокруг беженцев рассорил Францию и Италию. Правительство Италии вызвало французского посла Кристиана Массе связи с высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море. При этом в Италии запретили спасательным судам помогать кораблям с мигрантами.