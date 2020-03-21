Италия установила новый антирекорд: за сутки от коронавируса умерли 793 человека

В течение суток в Италии, где украинка организовала нелегальный "масочный бизнес", жертвами коронавируса стали почти 800 человек.

Об этом сообщает BBC.

Так, за последние сутки в Италии были зафиксированы 793 смерти от заболевания коронавирусом COVID-19. Это наибольшее количество жертв за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.

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Отмечается, что по состоянию на 21 марта коронавирус в Италии уже был подтвержден у более 53,5 тысяч итальянцев. А жертвами опасной болезни в целом стали 4825 людей.

Напомним, накануне в Агентстве гражданской защиты Италии сообщили, что за прошедшие 24 часа жертвами эпидемии в стране стали еще 627 человек.

Среди жертв коронавирусной пандемии в Италии оказались и две украинки – Раиса Малышева и пока что неназванная женщина со Львовской области.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте. Глава государства выразил соболезнования в связи с ужасными масштабами пандемии коронавируса в Италии.

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