Италия ужесточила миграционное законодательство

Сегодня, 16:58

Документ предусматривает лишение беженцев политического убежища в случае совершения ими преступлений

Маттео Сальвини. Фото: twitter.com/matteosalvinimi
Маттео Сальвини. Фото: twitter.com/matteosalvinimi

Совет министров Италии одобрил указ об ужесточении законодательства в отношении приема мигрантов и беженцев, который ранее был предложен вице-премьером, главой МВД страны Маттео Сальвини. Об этом в понедельник сообщил сам Сальвини.

"Безопасность и миграция, сегодня Совет министров единогласно одобрил. Я счастлив. Шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной страной", – заявил министр.

Документ предусматривает лишение беженцев политического убежища в случае совершения ими преступлений, а также в случае, если они даже ненадолго возвращаются на родину. Кроме того, указа позволяет лишать гражданства иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.

После одобрения Совмином указ сразу вступил в силу, однако для получения статуса закона он должен быть принят в 60-дневный срок парламентом.

Ранее Маттео Сальвини заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель допустила грубые ошибки в миграционной политике.

Сальвини вновь подчеркнул, что намерен положить конец всякому прибытию мигрантов.

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Напомним, Италия отказывается принимать мигрантов с территории Германии.

Ранее конфликт вокруг беженцев рассорил Францию и Италию. Правительство Италии вызвало французского посла Кристиана Массе связи с высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море. При этом в Италии запретили спасательным судам помогать кораблям с мигрантами.
Италия, мигранты, сальвини
Источник:

ТАСС

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