Италия возобновила переговоры по формированию правительства

/ Фото: AFP

В Риме состоялась встреча представителей Демократической партии и Движения 5 звезд касательно формирования правительства после заявления об отставке премьера Джузеппе Конте.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время встречи присутствовали руководители обеих партий в Сенате и Палате депутатов, а также другие члены партий.

Луиджи Ди Майо, который возглавляет Движение 5 звезд, и Никола Дзингаретти, стоящий во главе Демократической партии, во встрече не участвовали.

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По словам руководителя Демпартии в Палате депутатов Италии Грациано Дельрио, встреча прошла спокойно.

Руководитель Демпартии в Сенате Адреа Маркуччи добавил, что стороны не обсуждали вопросы распределения кресел в правительстве.

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Как известно, неплохие рейтинги одного из участников правительственной коалиции привели к развалу Кабинета министров Италии, просуществовавшего с июня 2018 года. ремьер-министр страны Джузеппе Конте объявил об отставке. Это решение стало неизбежным после выхода из правительства правопопулистской партии "Северная Лига за независимость Падании" во главе с вице-премьером правительства Маттео Сальвини, считающимся одним из итальянских друзей Владимира Путина. Он сделал это со словами, что в ЕС Италия является несвободной.

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже писали, что из-за откровенно пророссийской позиции Сальвини прозвали "другом Путина". В частности, он называл "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявлял о "законности" аннексии Крыма Россией.

О том, как жители Неаполя пытались взять штурмом мэрию города, когда в ней проводил встречу Сальвини, вы можете узнать в видеосюжете:

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