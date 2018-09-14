Италия заблокировала внесение крымского "депутата" в санкционный список ЕС

Речь шла о так называемом "сенаторе" от Крыма Ольге Тимофеевой, для внесения изменений в список необходимо единогласное решение

Правительство Италии заблокировало включение крымского "депутата" в санкционный список ЕС. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Издание отмечает, что представители стран Балтии и Великобритании хотели расширить список. Речь шла о так называемом "сенаторе" от Крыма Ольге Тимофеевой. Однако представитель Италии отказался поддержать это предложение, а для внесения изменений в список необходимо единогласное решение.

Как отмечается, в списке в настоящее время содержится ряд так называемых "бывших", чиновников, которые больше не занимают должности, Италия хотела, чтобы их имена были удалены, но столкнулась с оппозицией из других стран. В ответ Рим заблокировал расширение списка.

"Правительство Италии заблокировало включение крымского депутата в санкционный спискок ЕС против России", - сообщает Politico.

Итальянские дипломаты отказались комментировать ситуацию.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг жестко ответил на пророссийские инициативы нового премьера Италии.