Италия заблокировала внесение крымского "депутата" в санкционный список ЕС

Сегодня, 14:57

Речь шла о так называемом "сенаторе" от Крыма Ольге Тимофеевой, для внесения изменений в список необходимо единогласное решение

Италия начала бороться с санкциями. Фото: tvc.ru
Италия начала бороться с санкциями. Фото: tvc.ru

Правительство Италии заблокировало включение крымского "депутата" в санкционный список ЕС. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Издание отмечает, что представители стран Балтии и Великобритании хотели расширить список. Речь шла о так называемом "сенаторе" от Крыма Ольге Тимофеевой. Однако представитель Италии отказался поддержать это предложение, а для внесения изменений в список необходимо единогласное решение.

Как отмечается, в списке в настоящее время содержится ряд так называемых "бывших", чиновников, которые больше не занимают должности, Италия хотела, чтобы их имена были удалены, но столкнулась с оппозицией из других стран. В ответ Рим заблокировал расширение списка.

"Правительство Италии заблокировало включение крымского депутата в санкционный спискок ЕС против России", - сообщает Politico.

Итальянские дипломаты отказались комментировать ситуацию.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг жестко ответил на пророссийские инициативы нового премьера Италии
Италия, Крым, Евросоюз, санкции

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