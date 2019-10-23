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Италию заливают смертоносные ливни: двое погибли (видео)

23 октября, 17:15

Дороги и школы закрыты, без электричества осталось 20 тысяч человек

Смертоносные ливни обрушились на север Италии – там наводнения и оползни унесли жизни не менее двух человек.

Неподалеку от Генуи погиб таксист – его машину смыло с дороги. Такая же трагедия произошла с водителем в Турине.

Из-за сильных дождей вода в реке По, которая пересекает Италию с запада на восток, поднялась на три с половиной метра.

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Значительные убытки наводнения нанесли в Пьемонте, Лигурии и Ломбардии. Дороги и школы закрыты во многих районах, поезда ездят с перебоями. 20 тысяч человек остались без электричества. Кроме того, в городе Каприата-д'Орба обвалился мост.

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На этом фоне глава Пьемонта уже обратился к правительству с просьбой ввести чрезвычайное положение.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Испании обильные ливни парализовали столицу. В Мадриде затопило водой метро, на улицах в водной блокаде оказались автомобили. Больше всего от потопа пострадал пригород Мадрида – Арганда Дель Рей. Там грязные потоки смывали машины, мусорные контейнеры и торговые палатки. Из-за затопления департаменту транспорта пришлось закрыть несколько станций метро и две автотрассы.

По меньшей мере шесть человек умерли в Испании из-за сильных дождей.

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Италия оползни ливни наводнения

Источник: Сегодня

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