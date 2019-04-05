Италию засыпало снегом и залило дождями

На севере Италии – снег, на другой части апенниской страны – масштабные ливни

Снежное утро в Киеве. Фото: Facebook

Италию засыпало снегом и залило дождями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b43/209/5c9b432091db1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b43/209/5c9b432091db1.jpg 2019-04-05T10:30:49+03:00 Евросоюз На севере Италии - снег, на другой части апенниской страны - масштабные ливни

В среду, 4 апреля, на север Италии неожиданно вернулась зима. Об этом передают местные СМИ.

Так, в области Пьемонт и других северных регионах страны выпал снег. Высота снежного покрова составляла сто сантиметров.

Добавим, что на другой части апенниской страны в четверг шли дожди, сопровождавшиеся сильным ветром. В пятницу, по прогнозам синоптиков, в северной и центральной части снова ожидаются осадки. Влажная погода придет и на юг полуострова.

На днях на востоке США в городе Шарлотта неожиданно выпал снег. Значительно осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов. Немного позже ситуация стабилизировалась, снег начал таять, а температура воздухаподнялась до +15 градусов.

Как мы писали ранее, канадский мегаполис Торонто накрыло 10-сантиметровым слоем снега. Температура в городе упала до двух градусов тепла днем и до минус семи – ночью. При этом похолодание сопровождается сильными порывами ветра.

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