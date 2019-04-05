Италию засыпало снегом и залило дождями
На севере Италии – снег, на другой части апенниской страны – масштабные ливни
В среду, 4 апреля, на север Италии неожиданно вернулась зима. Об этом передают местные СМИ.
Так, в области Пьемонт и других северных регионах страны выпал снег. Высота снежного покрова составляла сто сантиметров.
Добавим, что на другой части апенниской страны в четверг шли дожди, сопровождавшиеся сильным ветром. В пятницу, по прогнозам синоптиков, в северной и центральной части снова ожидаются осадки. Влажная погода придет и на юг полуострова.
На днях на востоке США в городе Шарлотта неожиданно выпал снег. Значительно осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов. Немного позже ситуация стабилизировалась, снег начал таять, а температура воздухаподнялась до +15 градусов.
Как мы писали ранее, канадский мегаполис Торонто накрыло 10-сантиметровым слоем снега. Температура в городе упала до двух градусов тепла днем и до минус семи – ночью. При этом похолодание сопровождается сильными порывами ветра.
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