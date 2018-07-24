Итальянца лишили прав за вождение коня в нетрезвом виде

Вчера, 02:10

Мужчина катался на нем ночью по улицам города

Фото: twitter.com/infoitinterno
Фото: twitter.com/infoitinterno

В Италии в городе Ивреа мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался на лошади по улицам города. Об этом пишет Sentinella del Canavese.

45-летний итальянец ночью зигзагом перемещался по улицам. Местные жители вызвали полицию. К моменту прибытия патруля на место событий ездок не удержался в седле и упал с коня. Как выяснилось позже, будучи пьяным он плохо закрепил седло и не справился с управлением.

Вместе с "пассажиром" с коня упала сбруя. Тот не сбежал, а остался стоять рядм с хозяином. Патрульные увезли их в полицейский участок. 

Пьяного итальянца доставили в отделение, где тест подтвердил наличие алкоголя у него в крови. Мужчину лишили водительских прав.

Не так давно в райцентре Каменка-Бугская Львовской области в канализационный люк упала лошадь. Конь не мог самостоятельно выбраться из "ловушки", а местные жители, которые пытались ее оттуда вытащить, ничем не могли животному помочь.

Ранее во Львове усатый-полосатый взобрался на дерево и мужчина решил спасти кота, залез на дерево, но спуститься обратно ему не удалось.
Италия, полиция, конь, водительские права

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