Трагедия в Генуе: итальянцы боятся мостов и продают за бесценок жилье под путепроводами

Жители Италии боятся, что число погибших в результате падения Моранди может быть намного больше озвученного количества

Обрушение моста в Генуе 14 августа привел к тому, что итальянцы стали бояться мостов. Об этом рассказала в комментарии сайту "Сегодня" местная жительница Катарина, родом из Украины.

По последний информации, в результате падения 100-метровой секции моста Моранди погибло около 40 человек, еще 10-20 людей могут находится под завалами. По ее словам, после этой трагедии итальянцы стараются держаться подальше от путепроводов и массово продают жилье под мостами.

"Я была на этом мосту около десяти лет назад, мы с мужем ездили на море. Тогда это был нормальный мост. С виду крепкий, ничего подозрительного я не заметила. Теперь, конечно, страшно подходить к любому мосту, которые в Италии расположены на каждом шагу. Слышала, что многие после трагедии стали продавать свою жилплощадь, которая находится под мостами или в районе мостов. Но, несмотря на то, что цены на такую недвижимость резко упали, итальянцы не спешат покупать такое жилье. Скорее всего, теперь такие квартиры и дома будут снимать арендаторы", – говорит Катарина.

Кроме того, местные жители опасаются, что число погибших и пострадавших может быть больше озвученного количества, ведь Лигурия – это популярный среди отдыхающих регион, и в августе-сентябре она переполнена людьми.

"В летний сезон в Лигурии отдыхает много итальянцев, много туристов. Дороги всегда забиты, на каждом шагу пробки, в том числе и на мостах", – добавляет женщина.

Кроме того, по ее словам, такие опасения подтверждают и местные волонтерские организации, которые неофициально распространяют среди людей информацию о большем числе погибших и пострадавших.

Напомним. в результате падения моста в Генуе пострадали двое украинцев. Супружеская чета Евгений Бабин и Наталья Елина в момент обрушения находились в автомобиле на мосту.

Ранее сообщалось, что итальянские спасатели продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего моста Моранди в Генуе. Министерство внутренних дел Италии подтвердило данные о количестве жертв, которое уже достигло 39. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два 12 и 13-летних подростка.

По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.