Итальянская компания готовится к осени создать вакцину против коронавируса

В Италии считают, что жизнь не вернется в нормальную колею до тех пор, пока не будет разработана вакцина

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что итальянская компания из расположенного в столичном регионе города Помеция в конце апреля начнет испытание вакцины от коронавируса, чтобы подготовить ее уже к осени.

По его словам, жизнь не вернется в нормальную колею до тех пор, пока не будет разработана вакцина. "Весь мир пытается найти решение, но каждая страна идет своим путем, не хватает координации, и это грозит, что в итоге понадобится больше времени. Перед лицом чрезвычайной ситуации мы должны сближаться, создав большой международный альянс по разработке вакцины", — заявил министр, пояснив, что в нем должны участвовать все лучшие мировые эксперты.

"Итальянская компания из Помеции в конце апреля начнет испытание вакцины. Ее цель — подготовить ее к сентябрю. Мы гордимся нашими учеными и исследователями", — добавил Ди Майо.

Министр также указал, что правительство активно готовится ко "второй фазе" — периоду, в течение которого население должно сосуществовать с вирусом, гарантируя жизнедеятельность общества и экономики.

Ранее сообщалось, что в мире разрабатывают 70 вакцин против коронавируса.

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