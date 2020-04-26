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Итальянская промышленность скоро возобновит работу: названа дата

26 апреля, 17:04

Татьяна Очеретяна

Все предприятия будут обязаны соблюдать санитарные нормы

Премьер-министр Италии, которая остается одной из стран из самым высоким уровнем заражения, Джузеппе Конте заявил, что планирует возобновление работы части промышленности страны 4 мая. Об этом пишет газета La Repubblica.

"Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить (4 мая. – Ред.) возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", – пояснил Конте.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что компании будут обязаны соблюдать жесткие санитарные нормы.

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Кроме того, власти Италии отдельно рассматривают стратегически важные предприятия, в частности те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.

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Напомним, недавно Италия частично ослабила карантинные меры, количество смертей от COVID-19 превысило 21 тыс.Правительство допустило открытие книжных магазинов и магазинов для детей.

Кроме того, в Италии за 22 апреля число излечившихся от COVID-19 превысило количество заразившихся за прошлые сутки – 3033 против 2646. В то же время смертность от последствий коронавируса хотя и пошла на спад, все же высока.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о распространении коронавируса в США:

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промышленность Италия заражение коронавирус

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