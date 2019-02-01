Итальянские "друзья Путина" протянули руку дружбы Трампу
У итальянского вице-премьера Сальвини уверяют, что он и президент США разделяют взгляды на многие политические вопросы
Пока в Италии правят правопопулисты, она может занять место Британии в списке европейских соратников США, когда королевство покинет Евросоюз.
Так считает советник вице-премьера Маттео Сальвини и помощник министра иностранных дел Италии Гульельмо Пикчи.
"Сейчас США пора развивать новые особые отношения, но не с Великобританией, а с Италией. Мы станем теми, кого Трамп сможет назвать своим ближайшим союзником в Евросоюзе", – цитирует его Bloomberg.
Кроме того, по словам Пикчи, у Сальвини и Трампа много общего.
"Сальвини и Трамп одинаково относятся к вопросам миграции, созданию рабочих мест и защите национальных интересов. У нас есть стратегическое родство, у нас есть 400 разведывательных и других сотрудников в Ливии, мы союзники США на Ближнем Востоке", – добавил советник итальянского премьера.
Напомним, что Сальвини неоднократно отличался заявлениями в поддержку политики Владимира Путина и откровенно пророссийскими высказываниями. В частности, в прошлом году он назвал "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявил о "законности" аннексии Крыма Россией.
Кроме того, правительство Сальвини неоднократно поднимало вопрос приостановления или полной отмены санкций ЕС в отношении РФ.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Итальянские "друзья Путина" протянули руку дружбы Трампу". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Европе необходима "новая весна" – глава МВД Италии
По мнению итальянского политика, после майских выборов в Европарламент континент "вернется к своим ценностям"
"Извинись и заткнись": вице-премьер Италии нагрубил замглаве Еврокомиссии
Достаточно резко Маттео Сальвини ответил на критику его правительства со стороны Мароша Шефчовича
Глава МВД Италии под следствием: прокуроры настаивают на его виновности
Прокуратура на Сицилии возбудила уголовное дело против Маттео Сальвини
Глава МВД Италии обвинил Меркель в грубых ошибках в миграционной политике
Сальвини вновь подчеркнул, что намерен положить конец всякому прибытию мигрантов