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Итальянские "друзья Путина" протянули руку дружбы Трампу

Сегодня, 11:35

У итальянского вице-премьера Сальвини уверяют, что он и президент США разделяют взгляды на многие политические вопросы

Маттео Сальвини
Маттео Сальвини. Фото: AFP
Итальянские "друзья Путина" протянули руку дружбы Трампу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/411/9f1/5c54119f1cb5d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/411/9f1/5c54119f1cb5d.jpg Евросоюз У итальянского вице-премьера Сальвини уверяют, что он и президент США разделяют взгляды на многие политические вопросы

Пока в Италии правят правопопулисты, она может занять место Британии в списке европейских соратников США, когда королевство покинет Евросоюз.

Так считает советник вице-премьера Маттео Сальвини и помощник министра иностранных дел Италии Гульельмо Пикчи.

"Сейчас США пора развивать новые особые отношения, но не с Великобританией, а с Италией. Мы станем теми, кого Трамп сможет назвать своим ближайшим союзником в Евросоюзе", – цитирует его Bloomberg.

Кроме того, по словам Пикчи, у Сальвини и Трампа много общего.

"Сальвини и Трамп одинаково относятся к вопросам миграции, созданию рабочих мест и защите национальных интересов. У нас есть стратегическое родство, у нас есть 400 разведывательных и других сотрудников в Ливии, мы союзники США на Ближнем Востоке", – добавил советник итальянского премьера.

Напомним, что Сальвини неоднократно отличался заявлениями в поддержку политики Владимира Путина и откровенно пророссийскими высказываниями. В частности, в прошлом году он назвал "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявил о "законности" аннексии Крыма Россией

Кроме того, правительство Сальвини неоднократно поднимало вопрос приостановления или полной отмены санкций ЕС в отношении РФ.

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Тег Италия, Трамп, сальвини

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