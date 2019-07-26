Итальянские синоптики бьют тревогу: жуткий зной будет сопровождаться мощными грозами
Температура поднялась до 38 градусов
Минздрав Италии объявил наивысший - красный - уровень погодной опасности в 14 городах страны, включая Рим, в связи с ожидаемой там в пятницу очень жаркой погодой. Соответствующее уведомление размещено на сайте ведомства.
Согласно его прогнозу, в пятницу температура до 37-38 градусов Цельсия ожидается в итальянской столице, а также Болонье, Больцано, Брешии, Флоренции, Фрозиноне, Генуе, Милане, Турине, Пескаре, Перудже, Риети, Триесте и Вероне. В субботу красный уровень распространится только на три города — Анкону, Пескару и Венецию.
В связи с сильной жарой метеорологи призывают соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды, чаще принимать душ и ограничить физические нагрузки.
Синоптики отмечают, что в субботу на смену жаркой погоде на север Апеннин придут сильные грозы, которые в воскресенье затронут и центральную часть Италии.
На этой неделе во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, в четверг столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.
Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.
Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.
Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.
Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.
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