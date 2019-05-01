Итальянский "друг Путина" Берлускони перенес экстренную операцию

Политика прооперировали из-за сильных болей в животе

Сильвио Берлускони. Фото: Facebook

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перенес экстренную операцию из-за сильных болей в животе. Политик был госпитализирован 30 апреля – его доставили в больницу Святого Рафаэля в Милане, сообщает France Presse.

Экс-премьера успешно прооперировали и в ближайшие дни планируют выписать из госпиталя. При этом о конкретных причинах экстренной госпитализации и хирургического вмешательства не сообщается.

В свою очередь, сам Берлускони выразил благодарность тем, кто его поддерживал: "Спасибо всем за любовь и за многочисленные сообщения. Я в хорошей форме и готов к этой избирательной кампании!"

Отметим, что итальянский экс-премьер, известный тем, что открыто поддерживает президента России Владимира Путина, недавно заявил о намерении вернуться в большую политику и занять место в Европейском парламенте.

О своем намерении вновь баллотироваться на выборах, которые пройдут в конце мая 82-летний политик заявил на партийном мероприятии своей политсилы "Вперед, Италия" на Сардинии 17 января.

Напомним, недавно мы писали о том, что попытка проголосовать на парламентских выборах закончилась для Берлускони скандалом – на один из столов с выборными бюллетенями запрыгнула оголенная по пояс участница движения Femen и начала кричать "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся!".

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