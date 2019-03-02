Итальянский "друг Путина" хочет легализовать проституцию

Маттео Сальвини считает, что, узаконив бордели, удастся избавиться от теневой секс-индустрии

Маттео Сальвини. Фото: AFP

Итальянский "друг Путина" хочет легализовать проституцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2ab/cd3/5c72abcd3944c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2ab/cd3/5c72abcd3944c.jpg 2019-03-02T05:00:00+02:00 Евросоюз Маттео Сальвини считает, что, узаконив бордели, удастся избавиться от теневой секс-индустрии

В Италию должны вернуться бордели и публичные дома, считает лидер право-популистскойц партии "Лига" и по совместительству глава МВД и вице-премьер-министр Маттео Сальвини.

"Я был и продолжаю выступать за открытие борделей снова", – цитирует его ANSA.

Сальвини отметил, что его партнеры по коалиции, популистское движение "5 звезд" выступают против такой инициативы.

"Я продолжаю думать, что лишение мафии этого бизнеса, а также с точки зрения здоровья, это является правильным путем, и австрийская модель является наиболее эффективной", – добавил он.

В то же время критики Сальвини считают его инициативу своеобразным отвлекающим маневром – якобы таким образом он хочет отвлечь общество от реальных проблем.

Напомним, ранее его партия оказалась в центре крупного скандала – ряд СМИ сообщили о том, что российская нефтяная компания предлагала "Лиге" крупную сумму денег через подпольную сделку о поставках топлива.

Мы также писали, что в январе Сальвини обрушился с критикой на главу Франции Эммануэля Макрона, назвав его "ужасным президентом".

Вскоре после этого на фоне ухудшения во французско-итальянских отношениях французские власти отозвали своего посла в Риме для консультаций.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Итальянский "друг Путина" хочет легализовать проституцию". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.