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Итальянский "друг Путина" хочет легализовать проституцию

Сегодня, 05:00

Маттео Сальвини считает, что, узаконив бордели, удастся избавиться от теневой секс-индустрии

Маттео Сальвини
Маттео Сальвини. Фото: AFP
Итальянский "друг Путина" хочет легализовать проституцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2ab/cd3/5c72abcd3944c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2ab/cd3/5c72abcd3944c.jpg Евросоюз Маттео Сальвини считает, что, узаконив бордели, удастся избавиться от теневой секс-индустрии

В Италию должны вернуться бордели и публичные дома, считает лидер право-популистскойц партии "Лига" и по совместительству глава МВД и вице-премьер-министр Маттео Сальвини.

"Я был и продолжаю выступать за открытие борделей снова", – цитирует его ANSA.

Сальвини отметил, что его партнеры по коалиции, популистское движение "5 звезд" выступают против такой инициативы.

"Я продолжаю думать, что лишение мафии этого бизнеса, а также с точки зрения здоровья, это является правильным путем, и австрийская модель является наиболее эффективной", – добавил он.

В то же время критики Сальвини считают его инициативу своеобразным отвлекающим маневром – якобы таким образом он хочет отвлечь общество от реальных проблем.

Напомним, ранее его партия оказалась в центре крупного скандала – ряд СМИ сообщили о том, что российская нефтяная компания предлагала "Лиге" крупную сумму денег через подпольную сделку о поставках топлива.

Мы также писали, что в январе Сальвини обрушился с критикой на главу Франции Эммануэля Макрона, назвав его "ужасным президентом".

Вскоре после этого на фоне ухудшения во французско-итальянских отношениях французские власти отозвали своего посла в Риме для консультаций.

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Тег Италия, проституция, бордель, секс-индустрия , публичный дом, сальвини

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