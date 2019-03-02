Итальянский "друг Путина" хочет легализовать проституцию
Маттео Сальвини считает, что, узаконив бордели, удастся избавиться от теневой секс-индустрии
В Италию должны вернуться бордели и публичные дома, считает лидер право-популистскойц партии "Лига" и по совместительству глава МВД и вице-премьер-министр Маттео Сальвини.
"Я был и продолжаю выступать за открытие борделей снова", – цитирует его ANSA.
Сальвини отметил, что его партнеры по коалиции, популистское движение "5 звезд" выступают против такой инициативы.
"Я продолжаю думать, что лишение мафии этого бизнеса, а также с точки зрения здоровья, это является правильным путем, и австрийская модель является наиболее эффективной", – добавил он.
В то же время критики Сальвини считают его инициативу своеобразным отвлекающим маневром – якобы таким образом он хочет отвлечь общество от реальных проблем.
Напомним, ранее его партия оказалась в центре крупного скандала – ряд СМИ сообщили о том, что российская нефтяная компания предлагала "Лиге" крупную сумму денег через подпольную сделку о поставках топлива.
Мы также писали, что в январе Сальвини обрушился с критикой на главу Франции Эммануэля Макрона, назвав его "ужасным президентом".
Вскоре после этого на фоне ухудшения во французско-итальянских отношениях французские власти отозвали своего посла в Риме для консультаций.
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