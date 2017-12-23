Итоги выборов в Каталонии: премьер Испании сделал заявление

Он отметил, что решение об активации статьи 155 Конституции и отстранение каталонского правительства было правильным и отвечало задаче восстановления законности

Премьер-министр Испании Мариано Рахой надеется на начало нового этапа в отношениях с Каталонией, который будет основан на диалоге, а не конфронтации. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции по поводу результатов досрочных выборов в парламент Каталонии, сообщает El Pais.

"Те, кто хотел перемен, не достиг желаемого, движение за независимость потеряло поддержку, и никто не может говорить от имени всей Каталонии, если нет поддержки всей Каталонии. Я надеюсь, что Каталония откроет этап, основанный на диалоге, а не на противостоянии ", – сказал Рахой.

Он отметил, что решение об активации статьи 155 Конституции и отстранение каталонского правительства было правильным и отвечало задаче восстановления законности.

"Эти выборы подтверждают многообразие Каталонии, которую мы все должны уважать. Сейчас главная задача состоит в преодолении разрушения общества", – сказал премьер.

Как сообщает Daily Mail, Рахой отверг идею встречи с Пучдемоном, объяснив, что он должен встретиться с Инес Арримадас, чья партия" Граждане – Гражданская партия "получила лучший результат.

"Будущее правительство Каталонии будет, как и все, подчинено верховенству закона. Противоположные действия будет поощрять неопределенность и поставят под угрозу благосостояние каталонцев", – сказал он.

"Граждане" являются сильнейшей из политических партий, поддерживающих единство с Испанией. Традиционно политическая сила, котораянабирает наибольшее количество голосов, имеет право сформировать правительство.

Однако партии, которые поддерживают независимость Каталонии, получили большинство в парламенте, поэтому они могут настаивать на том, чтобы именно они формировали правительство.

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон после успеха сторонников независимости потребовал от властей Испании отменить 155-ю статью конституции о прямом правлении центра.

"Пришло время не только (премьер-министру Испании Мариано) Рахою, но и многим другим людям принять это к сведению. Итак, с завтрашнего дня, когда начнут свою работу министерства, статья 155 должна быть отменена, заключенные должны быть освобождены, нам нужно вернуться назад", – заявил Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе