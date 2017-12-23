Итоги выборов в Каталонии: премьер Испании сделал заявление

Вчера, 17:53

Он отметил, что решение об активации статьи 155 Конституции и отстранение каталонского правительства было правильным и отвечало задаче восстановления законности


Премьер-министр Испании Мариано Рахой надеется на начало нового этапа в отношениях с Каталонией, который будет основан на диалоге, а не конфронтации. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции по поводу результатов досрочных выборов в парламент Каталонии, сообщает El Pais.

"Те, кто хотел перемен, не достиг желаемого, движение за независимость потеряло поддержку, и никто не может говорить от имени всей Каталонии, если нет поддержки всей Каталонии. Я надеюсь, что Каталония откроет этап, основанный на диалоге, а не на противостоянии ", – сказал Рахой.

Он отметил, что решение об активации статьи 155 Конституции и отстранение каталонского правительства было правильным и отвечало задаче восстановления законности.

"Эти выборы подтверждают многообразие Каталонии, которую мы все должны уважать. Сейчас главная задача состоит в преодолении разрушения общества", – сказал премьер.

Как сообщает Daily Mail, Рахой отверг идею встречи с Пучдемоном, объяснив, что он должен встретиться с Инес Арримадас, чья партия" Граждане – Гражданская партия "получила лучший результат.

"Будущее правительство Каталонии будет, как и все, подчинено верховенству закона. Противоположные действия будет поощрять неопределенность и поставят под угрозу благосостояние каталонцев", – сказал он.

"Граждане" являются сильнейшей из политических партий, поддерживающих единство с Испанией. Традиционно политическая сила, котораянабирает наибольшее количество голосов, имеет право сформировать правительство.

Однако партии, которые поддерживают независимость Каталонии, получили большинство в парламенте, поэтому они могут настаивать на том, чтобы именно они формировали правительство.

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон после успеха сторонников независимости потребовал от властей Испании отменить 155-ю статью конституции о прямом правлении центра.

"Пришло время не только (премьер-министру Испании Мариано) Рахою, но и многим другим людям принять это к сведению. Итак, с завтрашнего дня, когда начнут свою работу министерства, статья 155 должна быть отменена, заключенные должны быть освобождены, нам нужно вернуться назад", – заявил Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе
выборы, видео, Каталония, Рахой, Пучдемон
Источники:

Европейская правда , Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

В Каталонии прошли выборы. Фото: AFP

Результаты выборов в Каталонии: у Меркель сделали заявление

Вчера, 14:39

Нынешнее разделение в каталонском обществе может быть преодолено и общее будущее может быть найдено, говорится в заявлении

Евросоюз

фото AFP

На выборах в Каталонии лидируют сторонники независимости

Вчера, 01:46

Партия Пучдемона занимает пока второе место и может получить 34 мандата, Центристская партия "Граждане" набирает 36 мандатов
Загрузка...

Евросоюз

фото AFP

Пучдемон выдвинул ультиматум Мадриду

Вчера, 03:11

Пучдемон потребовал отменить прямое правление Мадрида в Каталонии

Евросоюз

В Каталонии завершилось голосование на парламентских выборах

21 Декабря, 23:17

Сейчас начался официальный подсчет голосов

Футбол

Хосеп Гвардиола. Фото AFP

Тренер Хосеп Гвардиола попал в список сепаратистов

21 Декабря, 22:20

Экс-наставник "Барселоны" давно выступает за независимость Каталонии

Евросоюз

Карлес Пучдемон, фото AFP

В Каталонии начинаются досрочные парламентские выборы

21 Декабря, 09:35

Победу прогнозируют партии отстраненного главы правительства Карла Пучдемона
Загрузка...