Из Чехии выдворяют двух российских дипломатов: что произошло

Один из сотрудников российского посольства распространил информацию о запланированном нападении

Чехия выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях, которое россияне могли готовить в Праге. Об этом заявили на совместной пресс-конференции чешский премьер Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек.

Бабиш уточнил, что Служба безопасности и информации страны получила данные и доказательства о том, что "один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".

"Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской республике. Мы являемся суверенным государством, и такие действия являются неприемлемыми", – подчеркнул премьер-министр.

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"Мы пытались урегулировать неприятную ситуацию дипломатическим путем. Мы неоднократно общались с посольством России. Но дипломатическое решение было невозможно, Российская Федерация не предоставила нам другого варианта. После досконального рассмотрения ситуации мы приступаем к высылке дипломатических представителей", - заявил Томаш Петржичек.

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Посольство России в Праге уже получило соответствующее уведомление от чешского МИДа.

Высокопоставленный российский дипломат участвовал в операции, целью которой было отравление мэра, а также руководителя одного из районов Праги из-за демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

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Это не первый скандал вокруг враждебных действий России на территории других стран. Так в марте 2018 года российские спецслужбы попытались отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в Британии.

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