Из дома Гитлера в Австрии сделают полицейский участок: видео

Одной из причин этого решения стал массовый туризм к месту рождения Гитлера

Фото: policemc.gov.bh

Городские власти австрийского города Браунау решили отдать национализированный дом, в котором в 1889 году родился и провел первые годы жизни Адольф Гитлер, под отделение полиции, сообщает DW.

Одной из причин этого решения стал массовый туризм к месту рождения Гитлера со стороны его сторонников со всего мира. Поклонники национал-социализма неоднократно проводили акции перед домом, которые в последние годы неоднократно заканчивались задержаниями. Отделение полиции должно отпугнуть нежелательных гостей.

Реклама

Дом Гитлера. Источник: Reuters

В трехэтажном доме бывшей гостиницы, построенном в XVII веке, после Второй мировой войны размещались библиотека, школа, а с 1972-го по 2011 годы – мастерская и культурный центр для людей с особенностями развития. После этого дом несколько лет стоял пустой, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор.

В тренде Когда в Гааге будут судить Гиркина и почему в Тбилиси снова протесты: главные новости мира

Решение о национализации дома было принято правительством и подтверждено парламентом Австрии. В нем прямо говорилось о том, что необходимо исключить любую возможность использования "дома Гитлера" в целях пропаганды идей национал-социализма. Экс-владелице заплатили, в общей сложности, около 810 тысяч евро: так оценили стоимость дома эксперты.

Ранее 85-летняя немка рассказала, как стала крестницей Гитлера.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама