Из крупнейшего грузового порта Европы похитили 112 тонн токсичного металла

Кража произошла еще в июле со склада, принадлежащего Vollers Group

В крупнейшем грузовом порту Европы, который находится в Роттердаме, Нидерланды, в результате ограбления злоумышленники похитили 112 тонн кобальта на общую сумму свыше 10 миллионов долларов.

Как говорится в пресс-релизе канадской компании Cobalt 27 Capital Corp., кража произошла еще в июле со склада, принадлежащего Vollers Group. Свои потери Cobalt 27 оценивает в 76 тонн металла, который, по заявлению компании, был полностью застрахован.

Кобальт, один из важнейших компонентов литий-ионных аккумуляторов, в начале второго квартала этого года поднимался в цене до максимума за 10 лет (около 44 доллара за фунт) благодаря росту спроса со стороны производителей электромобилей и опасений по поводу поставок. С тех пор крупнейшие горнодобывающие компании, включая Glencore, увеличили добычу, и металл подешевел до 35 долларов за фунт.

Ранее мы писали, что журналисты выяснили, что на шахтах по добыче кобальта, из которого изготавливают детали гаджетов, в Конго работают четырехлетние дети.

Также полиция США несколько недель разыскивает мужчину, совершившего дерзкую кражу партии золотой стружки прямо на многолюдной улице в Нью-Йорке.

Злоумышленник заглянул в кузов инкассаторского броневика, схватил ведро с драгоценным металлом и удалился. Его действия зафиксировала камера наблюдения.

Справка. Кобальт и его соединения токсичны. Известны также соединения, обладающие канцерогенным и мутагенным действием (например, сульфат). ПДК пыли кобальта в воздухе 0,5 мг/м³, в питьевой воде допустимое содержание солей кобальта 0,01 мг/л. Токсическая доза (LD50 для крыс) — 50 мг. Особенно токсичны пары октакарбонила кобальта Со 2 (СО) 8 .



