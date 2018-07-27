Из Словакии требуют выслать дипломата РФ, оскорбившего украинского посла

Сегодня, 13:10

Старший советник посольства России Дмитрий Ковальков поддержал решение словацких депутатов поехать в Крым

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Обозвавший посла Украины в Словакии Юрия Мушку старший советник посольства России Дмитрий Ковальков должен задуматься о целесообразности своего нахождения в составе дипкорпуса, считает депутат оппозиционной партии SaS Мартин Клукс.

Как пишет Aktuality, Клукс назвал поведение Ковалькова противоречащим его статусу, но соотносящимся с "оккупацией территории одного славянского государства другим".

Словацкий депутат также напомнил Ковалькову, что он является "дипломатом крупнейшего славянского государства, который вульгарно обзывает своего славянского брата", и советовал ему извиниться перед Мушкой и задуматься о том, чтобы вернуться в Россию.

Напомним, что Мушка назвал нарушением законов Украины намерение группы членов парламента Словакии посетить оккупированный Крым. Посол предупредил, что это не останется без ответа.

В ответ на это 25 июля спикер словацкого парламента Андрей Данко сказал Мушке не указывать  депутатам Словакии, что им делать. В комментариях отметился и Ковальков, который обозвал посла Украины.

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Данко пока поступок россиянина не комментировал, за что его раскритиковала член консервативной партии OĽaNO Вероника Ремишова. По ее словам, такая безответственность наносит вред национальным интересам Словакии.

Напомним, что в марте этого года страны Европы, США и Канада одновременное приняли беспрецедентное решение выслать российских дипломатов в качестве наказания за отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. 

В ответ на это Москва объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".
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