Из Словакии требуют выслать дипломата РФ, оскорбившего украинского посла

Обозвавший посла Украины в Словакии Юрия Мушку старший советник посольства России Дмитрий Ковальков должен задуматься о целесообразности своего нахождения в составе дипкорпуса, считает депутат оппозиционной партии SaS Мартин Клукс.

Как пишет Aktuality, Клукс назвал поведение Ковалькова противоречащим его статусу, но соотносящимся с "оккупацией территории одного славянского государства другим".

Словацкий депутат также напомнил Ковалькову, что он является "дипломатом крупнейшего славянского государства, который вульгарно обзывает своего славянского брата", и советовал ему извиниться перед Мушкой и задуматься о том, чтобы вернуться в Россию.

Напомним, что Мушка назвал нарушением законов Украины намерение группы членов парламента Словакии посетить оккупированный Крым. Посол предупредил, что это не останется без ответа.

В ответ на это 25 июля спикер словацкого парламента Андрей Данко сказал Мушке не указывать депутатам Словакии, что им делать. В комментариях отметился и Ковальков, который обозвал посла Украины.

Данко пока поступок россиянина не комментировал, за что его раскритиковала член консервативной партии OĽaNO Вероника Ремишова. По ее словам, такая безответственность наносит вред национальным интересам Словакии.

Напомним, что в марте этого года страны Европы, США и Канада одновременное приняли беспрецедентное решение выслать российских дипломатов в качестве наказания за отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.

В ответ на это Москва объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".