Из-за Италии ПАСЕ придется провести внеочередные выборы президента

Сегодня, 16:24

Действующий президент ПАСЕ Микель Николетти не прошел в новый парламент Италии

Микеле Николетти. Фото: flickr.com / parliamentaryassembly
Микеле Николетти. Фото: flickr.com / parliamentaryassembly

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микель Николетти не сможет оставаться президентом Ассамблеи в связи с тем, что он не прошел в новый парламент Италии. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины, член делегации украинского парламента в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Президент ПАСЕ Микель Николетти не прошел в новый парламент Италии. Таким образом, он не сможет остаться и президентом ПАСЕ", – написал Гончаненко.

Напомним, председатель парламентской группы социалистов, демократов и зеленых, итальянец Микеле Николетти был избран президентом ПАСЕ 21 января.

Как известно, три политические силы, которые исповедуют идеологию евроскептицизма, получили убедительное большинство мандатов в обеих палатах нового итальянского парламента.

Маттео Ренци, экс-премьер Италии, заявил, что уйдет с должности главы руководящей Демократической партии после неудачного результата на выборах.

Согласно промежуточныму результату голосования, правящая Демократическая партия набирает около 20% голосов избирателей – это исторический антирекорд для партии. Таким образом, демократы явно перейдут в оппозицию.
Италия, ПАСЕ , Николетти

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