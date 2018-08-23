Из-за издевательств над собакой в Британии меняют законы

Щенки и котята могут исчезнуть и британских зоомагазинов. Правительство Объединенного Королевств хочет полностью запретить продажу животных, которым не исполнилось полгода.

О том, как маленькие животные попадают в магазины. задумываются единицы. Великобританию недавно возмутила история кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по кличке Люси. Полуживую собаку спасли после пяти лет жизни в собачьем питомнике.

"Когда я забрала ее, то решила создать страницу в Facebook, где рассказывала о всех приключениях Люси. День ото дня все больше и больше людей следило за ее жизнью", – рассказывает Лиза Гарнер, новая хозяйка Люси.

В результате собралось столько недовольных условиями разведения собак и кошек, что в британском правительстве начали обсуждение так называемого "закона Люси", который запрещает продажу щенков и котят в зоомагазинах, а также предусматривает наказание за нелегальное разведение собак и кошек.

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Каждый год в Британии с подпольных "ферм" в зоомагазины попадают 80 тысяч животных. Чаще всего они больные и находятся в запущенном состоянии. Многих вообще отбраковывают. Например, люди, которые разводят собак, избавились от бобтейла Руперта, когда ему было 5 месяцев.

"Его отдали в приют, потому что не смогли продать – у пса врожденные проблемы с лапами и костями", – объяснила Норма Грин, нынешняя хозяйка Руперта.

Теперь британские власти хотят, чтобы все заводчики получали лицензии, а котят и щенков младше 6 месяцев не продавали в магазины. Причем торговать совсем маленькими животными – до 8 недель – в Британии запретят уже осенью 2018 года.

"Нам важно гарантировать то, чтобы только лицензированные заводчики, которые отвечают критериям, могли продавать вам щенков", – заявил британский министр окружающей среды Майкл Гоув.

Впрочем, у "закона Люси" есть и критики. Они уверяют – запрет продажи котят и щенков в магазинах только ухудшит ситуацию, ведь торговцев животными на "черном рынке" станет больше.

Напомним, в Киеве работают спасатели животных, которые снимают с карнизов котят, из коллекторов достают собак, а в лабораториях ловят крыс.