Из-за коронавируса Италия закрывает на карантин 12 провинций

Число заражений коронавирусом в Италии возросло более чем на 1 тыс. 200 человек за последние 24 часа

Правительство Италии, где из кранов потекло игристое вино, решило ввести карантин и перекрыть въезд и выезд в Ломбардию на севере страны, и еще в 11 провинций в других регионах с 8 марта до 3 апреля.

Соответствующий указ был принят в субботу, 7 марта, как свидетельствует текст документа, обнародованный изданием La Respublica.

Такое решение было принято после того, как число заражений коронавирусом в Италии возросло более чем на 1 тыс. 200 человек за последние 24 часа.

В статье 1 правительственного указа говорится о том, что в целях противодействия и сдерживания распространение вируса COVID-19 запрет на въезд и выезд вводится в регионе Ломбардия и в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-нель-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия. На карте эти териитории обозначены как "красные зоны".

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Кроме того, людям с симптомами респираторной инфекции и лихорадки (выше 37,5 ° C) настоятельно рекомендуется связаться с врачом, оставаться дома и максимально ограничивать социальные контакты.

Всем, кто находится на домашнем карантине, или у кого диагностирован коронавирус, запрещено выходить на улицу. Спортивные соревнования, общественные мероприятия приостанавливаются.

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Также все музеи, спортивные залы, культурные центры, горнолыжные курорты и бассейны закрываются.

Напомним, пациент, у которого в Ватикане был выявлен коронавирус, участвовал в конференции Папской академии жизни, проходившей 26-28 февраля. Об этом информирует в заявлении для прессы академия. Участие в конференции принимали представители руководства таких ведущих мировых технологических компаний, как IBM и Microsoft.

В свою очередь, Папа Римский из-за коронавируса проведет богослужение через сеть.

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