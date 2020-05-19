Из-за коронавируса около 13% музеев в мире могут никогда больше не открыться

Наиболее сильный удар придется на музеи, расположенные в бедных странах

Эксперты ЮНЕСКО и Международного совета музеев заявили, что каждый восьмой музей в мире может не возобновить деятельность после окончания карантина из-за пандемии коронавируса.

А около 13% музеев в мире могут никогда не открыться. Наиболее сильный удар придется на музеи, расположенные в бедных странах.

Но ситуация для объектов культуры оказалась сложной и в странах с высокими доходами. По данным Сети европейских музейных организаций, музеи в Париже, Амстердаме и Вене, столкнулись с потерями доходов до 80%, что составляет сотни тысяч евро в неделю.

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90% музеев в мире были вынуждены закрыться во время пандемии коронавируса. "Эта информация вызывает обеспокоенность", – сказал заместитель гендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.

"Музеи были закрыты на несколько месяцев, у них нет доходов. И они не знают, как вернуть себе эту упущенную прибыль", – заметил он. Музеи не могут обновить инфраструктуру, а некоторые – обеспечивать соблюдение таких мер, как, например, обязательную социальную дистанцию.

"Такое впервые в нашей истории, и будет очень трудно для этих институтов выйти из этого кризиса", – сказал Оттоне.

Из-за этого призвал мировое сообщество "продемонстрировать максимальную поддержку посредством активного посещения" музеев.

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Напомним, что во многих странах мира постепенно ослабляют ограничения и начинают открывать достопримечательности, музеи и археологические памятники. Так, ранее работу возобновил, например, Акрополь в Афинах.

Ранее мы сообщали о том, что ценного похищают в Украине из музеев.

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