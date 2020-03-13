Из-за коронавируса Польша закрывает границы для иностранцев

Польша приняла решение о закрытии границ страны, чтобы противодействовать распространению коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"В текущей ситуации мы не можем позволить себе открывать границу для иностранцев. Нужно остановить доступ иностранцев, которые могут стать рассадником коронавируса в Польше. Мы входим в новую фазу борьбы с коронавирусом", — добавил он.

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"Будут приостановлены международные пассажирские воздушные перевозки, равно как и железнодорожное сообщение, они будут приостановлены с воскресенья, с 00:00 в воскресенье, то есть в ночь с субботы на воскресенье", — резюмировал премьер-министр.

Напомним, что ранее Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть государственные границы Украины с европейскими странами для иностранных граждан через 48 часов из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что украинцам в Польше гарантируют бесплатные тесты и лечение при коронавирусе. Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантировано бесплатное проведение тестов и лечения.

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