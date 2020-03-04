Из-за коронавируса в Италии закрылись все школы и вузы

В связи со стремительным распространением в Италии коронавирусной инфекции правительство страны приняло решение временно закрыть все образовательные учреждения.

Как пишет агентство ANSA, вынужденные каникулы в школах и университетах начнутся 5 марта и продлятся до середины месяца. Соответствующее решение было принято на правительственном совещании премьер-министра с членами Совмина 4 марта.

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Раньше школы закрыли в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Фриули — Венеция-Джулия, где вирус распространился сильнее остальных.

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Кроме того, на ближайшие 30 дней в стране отменят все общественные мероприятия, включая спортивные соревнования, а футбольные матчи будут проходить исключительно без зрителей.

Новый правительственный декрет вводит дистанцию не менее метра между людьми в общественных местах, приветствия без рукопожатия и объятий с поцелуями, отмену всех конгрессов и конференций. Людям старше 75 лет рекомендуется не выходить из дома.

По последним данным в Италии зафиксировано 2263 случая заражения, включая 79 погибших и 160 выздоровевших. Случаи инфицирования наблюдаются почти во всех регионах.

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