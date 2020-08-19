Из-за коронавируса в Нидерландах советуют приглашать домой не более 6 человек

Во время встреч люди начинают обниматься и распространять коронавирус

В Нидерландах правительство рекомендует жителям страны в связи с распространением коронавируса приглашать домой одновременно не больше шести гостей. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, – пишет ТАСС.

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"Приглашайте домой до шести человек. Это очень настоятельная рекомендация", – сказал он. По словам Рютте, распространение коронавируса в стране в основном связано с личной жизнью людей. "Скажу прямо, ситуация развивается не по благоприятному сценарию. Вечеринки, встречи соседей, семейные мероприятия… Люди начинают обниматься, и именно здесь начинаются проблемы", – заметил чиновник. Он уточнил, что речь идет о рекомендации, а не требовании, поскольку в домах людей невозможно следить за соблюдением правил.

Рекомендация по максимуму работать из дома остается в силе и после 1 сентября. Он добавил, что индустрии развлечений не стоит рассчитывать на то, что с осени будут разрешены массовые мероприятия.

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Первый случай заражения новым коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. По данным Института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен у более чем 63,9 тыс. человек, свыше 6,1 тыс. умерли.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах из-за коронавируса усыпят 10 тысяч норок.

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