Из-за коронавируса запрет на въезд в ЕС могут продлить: названа дата

Еврокомиссия рекомендует странам Шенгенской зоны продлить запрет на путешествия в ЕС из других стран еще на 30 дней, то есть до 15 июня. Такие меры хотят предпринять из-за пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение Еврокомиссия опубликовала 8 мая.

"Хотя некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгенской зоной страны начали прибегать к подготовительным шагам по ослаблению мер по борьбе с распространением пандемии, ситуация как в Европе, так и в мире остается хрупкой", – отметили в Еврокомиссии.

В институции добавили, что из-за этого странам ЕС следует продолжить ограничения на въезд. Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать открытие с внутренних границ объединения, и только потом переходить к внешним границам. Этот совет остается в силе, отметили в Брюсселе.

Реклама

"Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах следует снимать постепенно, прежде чем мы сможем отменить ограничения на внешних границах и гарантируем въезд в ЕС для тех, кто не являются резидентами ЕС, и для путешествий, которые не являются необходимыми", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

В тренде Эксперт рассказала, что затрудняет разработку вакцины против коронавируса

Эту рекомендацию адресовали 30 странам: членам Шенгенской зоны, и четырем странам, ассоциированным с этой зоной: Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии.

Напомним, меры по смягчению ограничений требуют глобальной координации, хотя сейчас сложно предположить, когда и как произойдет полный выход стран из режимов изоляции в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Тем временем некоторые страны ЕС уже начали частично отменять санитарные ограничения. Так, карантинные меры ослабила Италия.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама