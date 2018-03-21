Из-за кражи кабеля в Бельгии остановили движение поездов
Из-за частых краж, медные кабели начали менять на алюминевые
В Бельгии из-за кражи кабеля между городами Ас и Аньен приостановили движение поездов.
Об этом сообщает RTBF.
Из-за кражи приостановлено движение поездов на линии между городами Турне и Брюсселем. Пассажиров других линий также предупреждают о задержках в движении транспорта в течение этого дня.
Компания-оператор железных дорог Бельгии Infrabel надеется, что проблемы, вызванные кражей кабеля, будут устранены еще в течение этого дня. В компании называют кражу серьезным инцидентом, поскольку были похищены несколько сотен метров.
Из-за участившихся краж кабеля Infrabel начала в 2016 году заменять на железной дороге медный кабель на алюминиевый.
Ранее в округе Вайоминг в США товарный поезд загорелся после схода с рельсов.
Напомним, недавно в штате Южная Каролина на юго-востоке США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате аварии погибли минимум два человека.
Ранее поезд с пассажирами сошел с рельсов в метрополитене Вашингтона. Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.