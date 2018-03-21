Из-за кражи кабеля в Бельгии остановили движение поездов

Сегодня, 12:27

Из-за частых краж, медные кабели начали менять на алюминевые

Фото: getbg.net
Фото: getbg.net

В Бельгии из-за кражи кабеля между городами Ас и Аньен приостановили движение поездов.

Об этом сообщает RTBF.

Из-за кражи приостановлено движение поездов на линии между городами Турне и Брюсселем. Пассажиров других линий также предупреждают о задержках в движении транспорта в течение этого дня.

Компания-оператор железных дорог Бельгии Infrabel надеется, что проблемы, вызванные кражей кабеля, будут устранены еще в течение этого дня.  В компании называют кражу серьезным инцидентом, поскольку были похищены несколько сотен метров.

Из-за участившихся краж кабеля Infrabel начала в 2016 году заменять на железной дороге медный кабель на алюминиевый.

Ранее в округе Вайоминг в США товарный поезд загорелся после схода с рельсов.

Напомним, недавно в штате Южная Каролина на юго-востоке США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате аварии погибли минимум два человека.

Ранее поезд с пассажирами сошел с рельсов в метрополитене Вашингтона. Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.
Бельгия, кража, поезд, кабель

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