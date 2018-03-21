Из-за кражи кабеля в Бельгии остановили движение поездов

В Бельгии из-за кражи кабеля между городами Ас и Аньен приостановили движение поездов.

Об этом сообщает RTBF.

Из-за кражи приостановлено движение поездов на линии между городами Турне и Брюсселем. Пассажиров других линий также предупреждают о задержках в движении транспорта в течение этого дня.

Компания-оператор железных дорог Бельгии Infrabel надеется, что проблемы, вызванные кражей кабеля, будут устранены еще в течение этого дня. В компании называют кражу серьезным инцидентом, поскольку были похищены несколько сотен метров.

Из-за участившихся краж кабеля Infrabel начала в 2016 году заменять на железной дороге медный кабель на алюминиевый.