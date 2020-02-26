Из-за непогоды в Германии на автобане столкнулись почти два десятка авто, есть жертвы

В аварии погиб один человек, многие получили ранения

В среду, 26 февраля, масштабное ДТП произошло вблизи Нюрнберга на юге Германии.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

На момент аварии был сильный снег, дорога была скользкой, а видимость – плохой. Вследствие столкновения 17 автомобилей погиб один человек, многие получили ранения.

Один тяжело раненый был доставлен в клинику на вертолете, сказал представитель полиции.

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"В среду на автобане 6 произошло массовое столкновение. По меньшей мере 17 транспортных средств, в том числе несколько грузовых автомобилей. Один человек погиб, около двух десятков получили травмы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее из-за сильного снегопада на шоссе 15 в канадском Монреале столкнулись 200 автомобилей. По меньшей мере 60 человек пострадали. Девять пострадавших получили серьезные травмы, два человека находятся в критическом состоянии.

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Ранее в тоннеле Беверен на северо-западе бельгийского Антверпена также произошло крупное ДТП с участием двух автобусов, фуры и легкового автомобиля. В результате один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения, у 44 легкие травмы.

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