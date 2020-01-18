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Из-за протестующих Макрона с женой эвакуировали из театра: видео

18 января, 12:06

В Елисейском дворце отмечают, что Макрон не перестанет после произошедшего посещать театры со своей супругой

Эммануэль Макрон. REUTERS/GFM/SAA/THO/DEG

Эммануэль Макрон. REUTERS/GFM/SAA/THO/DEG

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден покинуть театр Буф-дю-Нор в Париже, куда пытались прорваться протестующие против пенсионной реформы. Об этом сообщает BFMTV.

Протестующие попытались зайти внутрь театра, однако силы правопорядка оттеснили их. Спустя некоторое время, правоохранители образовали коридор, позволяя автомобилю, в котором, предположительно, находилась чета Макронов, отъехать от здания театра.

Протестующие у театра в Париже. Источник Reuters

Тем временем в Елисейском дворце отмечают, что Макрон не перестанет после произошедшего посещать театры со своей супругой.

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Напомним, в новогоднем обращении Эммануэль Макрон заявил, что осуществит реформу пенсионной системы.

Ранее французы выходили на отдых в 60 лет, теперь в 62. И все равно денег в бюджете на выплаты не хватает. Поэтому президент Франции Эммануэль Макрон предложил: идешь на пенсию в 62 года – теряешь 10 процентов соцвыплат. В 64 года получаешь полную сумму. А отработаешь еще два года – будешь получать 10% надбавки. Французам эта схема не понравилась. И они объявили общенациональную забастовку.

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видео Франция Эммануэль Макрон

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